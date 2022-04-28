Москва, , 14:12 — REGNUM Сейчас не время для введения новых банкнот в России, так как это требует мер по изъятию старых, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

«В противном случае это может добавить свою лепту в ускорение инфляции в стране. В целом ввод новых купюр в оборот всегда процедура довольно непростая.

А учитывая тяжелую ситуацию и отток наличных средств из банков для многих финансовых учреждений, это может в некотором роде только помешать работе в условиях кризиса.

Влияния на курс валют скорее не будет, так как ввод в оборот новых купюр не расценивался аналитиками как важный фактор влияния.

Как сообщало ИА REGNUM, выпуск новых модернизированных банкнот просят отложить Центробанк российские банки.

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