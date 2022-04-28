Саратов, , 14:10 — REGNUM Заморозки на территории Саратовской области ожидаются ночью и утром 29 апреля. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Заморозки jill111

По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 29 апреля местами в северной половине области ожидаются заморозки до —1 °С, в других районах — около +2 градусов, без осадков. Днем вероятна облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит +15 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь на 29 апреля в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха −1… +1 °C.

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