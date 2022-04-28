Брянск, 28 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В 2021 году более 403 тысяч выездов совершили подразделения скорой медицинской помощи Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе правительства региона.

Mos03.ru Скорая помощь

День работника скорой помощи отмечают в России 28 апреля. В Брянской области в 2021 году вызовы принимали 19 врачебных бригад и 114 фельдшерских. Подразделения за год совершили свыше 403 тысячи выездов, оказали помощь более 388 тысячам человек

«Уважаемые работники скорой медицинской помощи! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Низкий поклон за ваш благородный труд, милосердие, верность долгу и неоценимый вклад в сохранение жизни и здоровья жителей региона. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!» — поздравили медиков в правительстве региона.

В Брянской области скорую медпомощь населению оказывают самостоятельная станция Брянска и 34 подразделения, входящие в состав медицинских организаций.