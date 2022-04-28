Салехард, 28 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 28 апреля за сутки госпитализировали девять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 36 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 47 ямальцев. Заразились коронавирусом 23 человека — на 16 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 28 апреля зарегистрировано 136 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 029 человек, 1040 скончались.