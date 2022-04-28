Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Блогер Юрий Хованский опубликовал в своём YouTube-канале ролик, в котором объяснил, почему расстался со своей возлюбленной Марией Нелюбовой. Подписчики активно обсуждают видео Хованского 28 апреля.

KirillSorokin Юрий Хованский

В ролике блогер признался, что Нелюбова стала слишком «самостоятельной» после его выхода из СИЗО. «… она стала больше верить в себя, она стала кем-то вроде феминистки наверное. Но для меня не существует женского мнения… Я в своих укладах опирался не то чтобы на домострой, но в целом на патриархат», — объяснил Хованский, однако добавил, что благодарен бывшей девушке за «общественную компанию, которую она проводила в его пользу».

Некоторые подписчики Хованского раскритиковали его за такой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной.

«Хова, вот не смотрела тебя никогда. До твоего ареста. Потом даже сочувствовала. Теперь поняла, что и не буду смотреть. Повезло Маше, что уехала от тебя вовремя», — считает Полюшка Поля.

«Я не согласна почти со всем, что ты сказал, но, а как мы можем поменять уже давным давно сформировавшегося человека? Да никак наверное», — пишет Анастасия Murfa.

«Пусть едет в мусульманские страны, там все именно так устроено как Юре нужно», — предлагает maksim gorshkov.

ИА REGNUM напоминает, что Юрия Хованского арестовали в июне 2021 года за исполнение песни о теракте «Норд-Ост» 2002 года. В декабре 2021 года блогера освободили из СИЗО.