Анкара, 28 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом 28 апреля сообщила канцелярия турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждался обмен задержанными, который состоялся вчера в Турции, а также события, связанные с… Украиной», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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