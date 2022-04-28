Москва, 28 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» исключает возможность централизованной релокации её сотрудников из России в другие страны. Об этом 28 апреля сообщил телеграм-канал «СтопЯндекс», со ссылкой на пояснительное письмо акционерам по финансовым результатам IT-гиганта за первый квартал 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

По данным ТГ-канала, из документа также следует, что в марте «Яндекс» выплатил премию в виде оклада каждому из более чем 19 тыс. сотрудников на общую сумму 5,9 млрд рублей.

«За первый квартал 2022 года количество наших сотрудников увеличилось на 6% (или на 47% по сравнению с первым кварталом 2021 года), а текучка кадров осталась на прежнем уровне. Мы не планируем масштабного переезда наших сотрудников из России», — отметил в своём отчете «Яндекс».