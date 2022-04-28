Анкара, , 14:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили 28 апреля в канцелярии турецкого лидера.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Темой разговора стала ситуация на Украине. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя инициативу по урегулированию между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к этому.

Путин поблагодарил турецкого лидера за помощь в обмене российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Эрдоган отметил, что обмен Ярошенко на Рида демонстрирует значимость посреднической роли Турции.