Анкара, 28 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили 28 апреля в канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Темой разговора стала ситуация на Украине. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя инициативу по урегулированию между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к этому.

Путин поблагодарил турецкого лидера за помощь в обмене российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Эрдоган отметил, что обмен Ярошенко на Рида демонстрирует значимость посреднической роли Турции.