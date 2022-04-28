Рим, 28 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Происходящее на Украине свидетельствует о серьезном провале политики стран Запада в отношении России. Об этом 28 апреля заявил председатель Конституционного суда Италии, бывший премьер-министр страны Джулиано Амато в интервью еженедельнику Venerdì.

Италия

По словам Амато, он считает, что страны Запада сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить нынешнее развитие ситуации на Украине. Также он вспомнил, как в июне 2000 года принимал в Риме президента России Владимира Путина, на тот момент только что избранного на этот пост.

«Он был молод и говорил об общих интересах, которые мы должны были оценить, чтобы организоваться вместе. Вот эта возможность была упущена», — пояснил бывший глава итальянского правительства.

Также Амато отметил, что, по его мнению, по окончании холодной войны необходимо было определить общие интересы европейцев и русских, а также создать общую систему безопасности и обороны, которая бы учитывала интересы России, ЕС и США.

При этом он раскритиковал спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, однако добавил, что «чувствует тяжесть провала Европы и всего Запада» в этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и Польша прорабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.