Бишкек, 28 апреля 2022, 14:03 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 28 апреля.
Врачи заподозрили, что у высокопоставленного чиновника случился инфаркт миокарда, но после проведения процедур электрокардиографии и коронарографии выяснилось, что у главы правительства возник спазм сосудов сердца.
По результатам консилиума медицинские специалисты приняли решение о госпитализации премьер-министра Киргизии.
В настоящее время состояние здоровья Акылбека Жапарова стабильное и удовлетворительное.