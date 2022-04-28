Бишкек, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 28 апреля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

Врачи заподозрили, что у высокопоставленного чиновника случился инфаркт миокарда, но после проведения процедур электрокардиографии и коронарографии выяснилось, что у главы правительства возник спазм сосудов сердца.

По результатам консилиума медицинские специалисты приняли решение о госпитализации премьер-министра Киргизии.

В настоящее время состояние здоровья Акылбека Жапарова стабильное и удовлетворительное.