Бишкек, 28 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии с жалобами на боли в сердце и низкое давление. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 28 апреля.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

Врачи заподозрили, что у высокопоставленного чиновника случился инфаркт миокарда, но после проведения процедур электрокардиографии и коронарографии выяснилось, что у главы правительства возник спазм сосудов сердца.

По результатам консилиума медицинские специалисты приняли решение о госпитализации премьер-министра Киргизии.

В настоящее время состояние здоровья Акылбека Жапарова стабильное и удовлетворительное.