Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Все, кто требует освободить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, хотят втянуть страну в вооруженный конфликт. Об этом 28 апреля заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Любой, кто требует освободить Саакашвили или потребует этого в будущем, преследует единственную цель – вовлечь Грузию в военный конфликт. Поэтому наша позиция, конечно, будет чёткой: Саакашвили должен отбывать своё наказание», — сказал Кобахидзе.

Лидер партии заявил, что, по имеющимся данным, Саакашвили при поддержке оппозиционных партий якобы планировал совершить государственный переворот. Взяв власть, он, по мнению Кобахидзе, устроил бы вооруженный конфликт.

Напомним, после того, как вернувшегося в Грузии Саакашвили 1 октября 2021 года отправили в тюрьму, его партия «Единое национальное движение» начала устраивать массовые акции протеста. Экс-президент призывал их сменить власть в стране по примеру Украины и Армении.

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