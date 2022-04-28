Париж, , 14:01 — REGNUM В рамках расследования смерти 21-летнего молодого человека, избитого на улице в коммуне Шампиньи-сюр-Марн, расположенной в пригороде Парижа, был арестован один человек, передает BFM TV.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

В минувшее воскресенье (24 апреля) на молодого человека посреди улицы напала группа из примерно десяти человек, вооруженных ножами и бейсбольными битами.

Расследование убийства в составе организованной группы поручено судебной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, французское управление по вопросам иммиграции объявило, что более 70 000 украинских беженцев пользуются пособием во Франции.

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