Вашингтон, 28 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Apple собирается удалить старые игры из своего онлайн-магазина App Store, которые компания считает устаревшими, нефункциональными и нарушающими действующие правила платформы. Об этом 28 апреля сообщает портал Comicbook.

Cristiano Betta App store

Издание отметило, что многим владельцам гаджетов Apple не понравилось это решение, поскольку из-за него они могут лишиться доступа к популярным играм, которые являются вполне рабочими, но уже не поддерживаются авторами. Автор статьи обратил внимание, что Apple уже начала реализовывать новую политику. Например, разработчик Protopop Games (Wilderness, Nimian Legends) получил письмо от Apple, в котором сообщалось, что из App Store будет удалена игра Motivoto.

«Меня тошнит. Apple только что прислала мне электронное письмо, в котором говорилось, что они удаляют мою бесплатную игру Motivoto, потому что ей более 2 лет. Это часть их системы улучшения приложений. Это не круто. Консольные игры 2000 года все еще доступны для продажи», — написал Protopop Games на странице в соцсети.

Отметим, что новая политика Apple касается не только игр в App Store, но и других приложений. Изначально о планах принятия такой политики IT-гигант сообщал ещё в 2016 году.