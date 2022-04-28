Бишкек, 28 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В последнее время в киргизском сегменте социальных сетей и через интернет-мессенджеры распространяется информация о том, что власти Киргизии рассматривают вопрос о скором выходе республики из ОДКБ и вступлении в НАТО.

ОДКБ

В администрации президента Киргизии опровергли эти слухи, назвав их не соответствующими действительности.

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«Прошу воздержаться от распространения ложной и провокационной информации, и доверять достоверным, официальным источникам», — заявил пресс-секретарь главы киргизского государства Эрбол Султанбаев на своей странице в соцсетях.

Отметим, что американские власти и подконтрольные им организации предоставляют некоторым киргизстанским СМИ и НПО многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности.

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