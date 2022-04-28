Ульяновск, , 13:59 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество вылечившихся от ковида и растёт число летальных исходов. Соответствующую обновлённую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 28 апреля, в Ульяновской области победили коронавирус 195 210 пациентов, из них 25 и 27 апреля выздоровели 65 человек, 26 апреля – 232 человека.

Число жертв пандемии в регионе продолжает расти и достигло 4636 человек, в том числе 27 апреля умерли от ковида два пациента.

Напомним, что всего в Ульяновской области сделан 2 038 881 лабораторный тест на коронавирус, по итогам которых официально подтверждено 201 565 случаев заражения SARS-CoV-2.

Отметим, что в Ульяновской области доля выздоровевших от ковида составляет 96,85%, уровень смертности – 2,3%.

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