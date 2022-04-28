Москва, 28 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Рост российского промышленного производства в марте в годовом исчислении вытянули добывающая промышленность и деятельность по водоснабжению (рост на 7,8% и на 7,2%, соответственно), заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Arrko.ru На производстве

«Добывающая промышленность вытянула на себе и высокие темпы роста производства в 1 квартале по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показав рост к 1 кварталу 2021 года на 8,5%, в то время как в электроэнергетике в этом же периоде уже был спад в годовом выражении на 0,2%.

За I квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост российской промышленности составил 5,9%.

В марте 2022 года по сравнению с февралём рост был связан, во-первых, с календарным фактором (рабочих дней в марте больше, чем в феврале), во-вторых, с высокими темпами роста в добывающей промышленности (на 11%) и в обрабатывающей промышленности (на 10,2%).

Но по сравнению с мартом 2021 года в марте текущего года в промышленном производстве были уже заметны тревожные тенденции.

Так, обрабатывающая промышленность в марте в годовом выражении сократила производство на 0,3%, что, скорее всего, связано с уходом из России или приостановкой деятельности некоторых предприятий, принадлежащих иностранным владельцам.

Значительное падение в марте 2022 года (на 46% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года) показало производство автомобилей и автотранспортных средств. На 14% упало производство прочих транспортных средств и оборудования.

А это может быть достаточно негативной среднесрочной тенденцией – если в марте уже начал падать спрос, например, на строительную технику, это может быть сигналом будущего спада в строительной отрасли.

Правда, снижение ключевой процентной ставки ЦБ РФ до 17% и снижение до 9% годовых процента по льготной ипотеке показывает, что власти делают всё возможное, чтобы противостоять надвигающемуся кризису в экономике», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в марте 2022 года промышленное производство в России выросло на 3% в годовом выражении и почти на 10% по сравнению с февралём текущего года.

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