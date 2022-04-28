Красноярск, , 13:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, за весь период пандемии – 10 772. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 114 носителей коронавируса, выздоровели 239 человек, госпитализация потребовалась 64 заболевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в регионе скончались два ковид-пациента.

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