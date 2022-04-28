Красноярск, 28 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, за весь период пандемии – 10 772. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 114 носителей коронавируса, выздоровели 239 человек, госпитализация потребовалась 64 заболевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в регионе скончались два ковид-пациента.