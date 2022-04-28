Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Строительство Ростовского транспортного кольца способствует развитию транспортной связи с Донбассом. На это в ходе круглого стола «Логистика на юге в условиях санкций и ограничений» обратил внимание заместитель донского губернатора — министра транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

По его мнению, новый транспортный каркас не только решит логистические проблемы Ростовской агломерации, но и позволит структурировать транзитный поток, обеспечит транспортную связь со Ставропольем, Волгоградской областью и Калмыкией, а также способствует развитию качественной транспортной связи с Донбассом. Это транспортное сообщение, уверен Окунев, станет востребованным уже в ближайшее время.

«По масштабности и значимости Ростовское транспортное кольцо можно сравнить с Московской кольцевой автомобильной дорогой. Уверен, этот объект создаст не менее мощный стимул для развития территорий, входящих в состав Ростовской агломерации», — отметил Окунев.