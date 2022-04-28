Сеул, 28 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. КНДР может провести испытания ядерного оружия в период с мая по сентябрь 2022 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя Корейского института оборонного анализа (KIDA) Ли Сан Мина.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Данное заявление он сделал 28 апреля в ходе форума, организованного институтом.

«В мае или несколько позднее Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия, пуск межконтинентальной баллистической ракеты или же запуск военного спутника», — заявил эксперт.

Он предположил, что Пхеньян может провести испытание тактических ядерных боеголовок, таких как нейтронная или электромагнитная бомба.

Представитель KIDA также не исключил возможность проведения Пхеньяном наземных или морских ядерных испытаний.

Напомним, что на прошедшем 25 апреля апреля военном параде, посвященном 90-летию Корейской Народной армии, глава КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала страны.

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