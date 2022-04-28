Лос-Анджелес, США, , 13:52 — REGNUM У американского кинокомикса «Шазам! Ярость богов» изменилась дата премьеры. Об этом 28 апреля пишет портал ComicBook.

Супергерой Билли Бэнсон Цитата из к/ф «Шазам!». реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

Изначально картина должна была выйти 16 декабря 2022 года. Однако выяснилось, что в этот же день состоится премьера сиквела «Аватара» — поэтому авторы кинокомикса решили не рисковать кассовыми сборами. Теперь ожидается, что «Ярость богов» появится в кинотеатрах толкьо 21 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фестивале CinemaCon 2022 Disney показала первый трейлер второго фильма франшизы «Аватар», который снимает режиссёр Джеймс Кэмерон. Картина выйдет с подзаголовком «Путь воды».

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