Барселона, Испания, 28 сентября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Руководство Каталонии вразрез с политикой испанских властей намерено в следующем году провести референдум о независимости от Испании. Если плебисцит завершится поддержкой идеи отделения от Испании, Барселона официально признает Крым российской территорией. Об этом сообщил пресс-секретарь коалиции «Каталонская солидарность за независимость» Хосе Энрике Фольк в интервью газете «Известия».

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Комментируя будущий референдум, Фольк отметил, что независимость Каталонии необходима, это не прихоть. Каталонии не дают развивать инфраструктуру, между тем у региона достаточно сильная экономика, но для дальнейшего развития требуются средства, которые Каталония и так изыскивает из собственных ресурсов.

«Поскольку Мадрид игнорирует наши нужды, независимость — единственный выход для Каталонии», — сказал Фольк.

Фольк также отметил, что Крым будет признан российским после обретения независимости. «А почему мы должны не признавать Крым? На полуострове прошел референдум, на котором народ решил присоединиться к России. Можно только уважать результаты этого плебисцита», — сказал он.

Фольк подчеркнул, что на решение по Крыму не повлияет намерение Каталонии вступить в Европейский союз. Это же распространяется и на антироссийские санкции.

Стоит отметить, что партия «Каталонская солидарность за независимость» — это главенствующая партия в Каталонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Фольк заявил, что в случае выхода Каталонии из состава Испании власти автономного сообщества планируют приложить все усилия для того, чтобы построить хорошие отношения с Россией.

Напомним, год назад в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы: победителем стала коалиция «Вместе «за», включающая в себя и «Демократическую конвергенцию Каталонии», и «Левых республиканцев». Коалиция выступает за то, чтобы область вышла из состава Испании.