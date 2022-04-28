Иваново, 28 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Иваново летние веранды, примыкающие к стационарным ресторанам и кафе, в 2022 году можно будет размещать без арендной платы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

«Размещение сезонных летних кафе, примыкающих к стационарным предприятиям общественного питания, в этом году вновь будет без взимания арендной платы. Такое решение приняла Ивановская городская Дума по инициативе администрации города», — уточнили в мэрии.

Летние веранды на муниципальной земле кафе и рестораны смогут размещать бесплатно до 15 октября 2022 года. Однако, напомнили в мэрии, обязательным условием является заключение договора на право размещения и получение соответствующего удостоверения.