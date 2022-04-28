Уфа, , 13:56 — REGNUM Порядка 128 млн рублей может дополнительно получить Башкирия на развитие промышленных предприятий. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

Промышленность Пермского края Permkrai.ru

Сообщается, что региональные фонды развития промышленности получат дополнительно 4,3 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий. Эти средства будут распределены между 77 субъектами Российской Федерации, которые прошли конкурсный отбор. В Башкирию планируют направить около 128 млн рублей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Мера поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы и продолжить выпуск промышленной и импортозамещаемой продукции», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Сообщается, что эти средства в республике намерены распределить между предприятиями в течение двух месяцев.

«Средства, которые получат производители, позволят компенсировать до 90% затрат предприятий на уплату процентов по кредитным договорам. Речь о кредитах, которые пошли на пополнение оборотных средств участниками региональных программ развития промышленности», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, помимо этого республика намерена докапитализировать региональный фонд развития промышленности на 200 млн рублей.