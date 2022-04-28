Москва, , 13:50 — REGNUM Преступную, по сути, деятельность осуществлял в Донбассе ряд сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, что нанесло ущерб репутации этой организации. Об этом 28 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила российский дипломат, компетентными органами республик Донбасса выявляются все новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников СММ ОБСЕ на Украине, из которых больше всего беспокойство вызывает факт системного взаимодействия некоторых наблюдателей с ВСУ и украинскими спецслужбами.

«Сообщается о том, что сотрудники СММ ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения», — сказала Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ указала, что в результате вскрытия такого рода фактов стало известно, что сотрудники СММ ОБСЕ пользовались для этого данными с камер миссии, следившими за ситуацией на линии соприкосновения.

«Эти обстоятельства указывают на то, что персонал СММ ОБСЕ и ее руководство действовали политизированно, предвзято, и вообще занимались просто неприглядной, а просто противозаконной, противоправной деятельностью, которая вела к усугублению ситуации… Действия отдельных сотрудников мониторинговой миссии нанесли серьезный ущерб репутации ОБСЕ», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим при поддержке властей США начал подготовку к масштабной киберпровокации против России.