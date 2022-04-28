Москва, , 13:49 — REGNUM Из переговорного процесса с Россией Украина официально не выходила. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Мария Захарова Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Мы привержены мирному урегулированию, мы ждём, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса», — сказала Захарова.

Она добавила, что российская сторона дала на согласие проведение переговоров, когда президент Украины их предложил.

По её словам, то, как украинская сторона ведёт себя сейчас, удручает. Это является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу.

«Видимо, переговорные решения их не особо интересуют», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины продолжаются на уровне экспертов.

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