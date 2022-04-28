Ульяновск, 28 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных ковидных больных и количество заразившихся коронавирусом. Это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 28 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 201 565 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 26 апреля подтверждено 60 случаев инфицирования, 27 апреля – 63.

По-прежнему ежедневно в Ульяновской области госпитализируют десятки больных COVID-19. В частности, 25 апреля и 27 апреля направляли на лечение в ковид-госпитали по 29 пациентов, 26 апреля попали в больницы 18 человек.

Отметим, что в июне завершится строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Татарские Горенки Карсунского района. Всего в 2022 году планируется открыть шесть новых ФАПов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области пятые сутки подряд количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом не превышает 70.