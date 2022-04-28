Красноярск, 28 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Жителей Красноярска предупредили об усилении ветра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, днём 29 апреля в центральных районах Красноярского края и в Красноярске прогнозируются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней с ветром.

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