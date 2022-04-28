Красногорск, , 13:47 — REGNUM Среди иностранных компаний, которые заявили о приостановке работы в России, есть немало таких которые не хотят полностью покидать российский рынок и Подмосковье, в частности. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв у себя в телеграм-канале.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В экономике Подмосковья — 186 крупнейших иностранных брендов с оборотом более 1 миллиарда рублей. И часть компаний, которые были вынуждены уйти из России, хотят продолжить работу, хотя и сталкиваются с давлением», — написал глава регион.

По его словам, уже есть случаи, когда удается достигнуть договоренностей и передать российское производство иностранной компании отечественному бизнесу. Так, например, произошло с производителем молочной продукции компанией Valio.

«Такие сделки важны, потому что позволяют сохранить рабочие места, производимую продукцию и налоги в бюджет региона. Есть и ряд подмосковных инвесторов, которые тоже готовы купить бизнес. Мы не должны зависеть от чужих настроений в сферах, которые определяют качество жизни, комфорт и безопасность наших жителей», — отметил Воробьев.

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