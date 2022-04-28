Рязань, 28 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки после лечения COVID-19 выписали 127 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Рязанской области выявлен 119 291 носитель коронавируса. Справились с заражением 114 511 человек. От последствий COVID-19 скончались 3 357 пациентов.

За истекшие сутки госпитализированы в ковид-стационары 24 жителя.