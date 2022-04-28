Махачкала, 28 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Из Дагестана открываются прямые авиарейсы в столицу Армении. Первый самолет по маршруту будет запущен 30 апреля. Его будет выполнять компания «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

manolofranco Самолет

Вместимость самолетов составляет 100 пассажиров. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Длительность полета составит около одного часа.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings запускает дополнительный рейс из Махачкалы в крупнейший город Турции Стамбул. Он будет выполняться по пятницам. До этого уже был запущен один рейс этой компании в данный турецкий аэропорт, который выполняется по понедельникам.