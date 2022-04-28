Подгорица, 28 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Пекари Черногории ожидают новые цены на муку после снятия запрета на экспорт из Сербии, который вступит в силу в мае и на 10-15% ниже, чем цены в Болгарии и БиГ.

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Крупные пекари, торговцы и импортеры муки получили от своих поставщиков в Сербии цены, которые будут действительны на май и которые на 10-15 процентов ниже, чем цены на муку из Болгарии, Боснии и Герцеговины и других рынков, пишет издание Vijesti.

Это означает, что во время летнего сезона можно будет избежать повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

По данным издания, поставщики из Сербии предлагали своим покупателям в Черногории муку сорта 500 по цене от 420 до 440 евро за тонну в зависимости от мельницы. Цены, по которым закупалась мука из Болгарии и Боснии и Герцеговины, в последние дни колебались от 450 до 480 евро за тонну.