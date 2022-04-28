28 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что возвращение под контроль Украины освобождённой от националистов Херсонской области исключено. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Мирослава Романенко, , 14:11 — REGNUM Возвращение под контроль Украины освобождённой от националистов Херсонской области исключено. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно», — цитирует чиновника РИА Новости.

Стремоусов также добавил, что регион продолжит экономическое развитие, а киевский режим не сможет больше навязывать Херсону политику, «направленную на уничтожение людей и их самобытности».

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Заявление политика обсудили читатели телеграм-каналов «Харьков Z», «Open Ukraine | Открытая Украина» и «Денацификация UA».

«Хорошо сказал. И это только начало. Мы ведь… [украинцев] предупреждали об этом, а они только смеялись и угрожали», — отреагировал Пётр.

«Херсон — это Россия. Все эти земли — это исконно русские земли, и они все будут возвращены в Россию назад!!!» — написал Рома.

«Херсон может и достоин быть экономически развитым регионом. Но в составе Украины его рассматривают только как стратегический объект для блокады и нападения на Крым. Херсон такой же русский, как и Крым, и достоин большего, чем быть в составе Украины», — отметила Zlaya_daria.

«Херсон — это русский город. А врагам мы свои города не сдаём…» — в свою очередь написал Игорь Т.

«С возвращением домой», — отреагировал wild_angel.

«До здравствует декоммунизация и отказ от наследия «проклятых коммуняк» для Украины! Теперь никто не мешает стране развиваться», — пишет Пётр.

Украина. История Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«А они за референдум переживали», — смеется Екатерина.

«Сейчас бомбанет в украинских пабликах. Хотя что они хотели, если свой же народ «Точками-У» закидывают?» — не понимает «Мама Римская».

«Поэтому Украина и решилась на применение «Точек-У». Теперь население Херсонщины для Украины враги, как раньше было с Донецком. Когда-нибудь из Польши они будут называть всё население Украины врагами. Это неизбежно», — добавил Боголюбов.

«Непонятно, будет как отдельное государство или войдёт в состав РФ?» — в свою очередь задумалась Ольга.

«Мне интересно, в Херсоне сейчас очень любят Украину? После того как по жилым кварталам долбанули «Точками-У» да «Смерчами?» Я бы родину не поняла, с чего со своим мирным населением воюет», — подытожила Вера.