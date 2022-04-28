Нальчик, 28 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарию вернулись бойцы военных подразделений, выполнявшие поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Из Донбасса, где они защищали мирных граждан и боролись с неофашистами, военные прибыли в расположение своих частей на территории республики. Об этом 28 апреля сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Телеграм-канал главы КБР Казбека Кокова Бойцы из Кабардино-Балкарии, вернувшиеся из Донбасса

«Сегодня домой из зоны проведения специальной военной операции вернулись наши бойцы, сотрудники подразделений, располагающихся на территории Кабардино-Балкарской Республики. С начала операции ребята с честью, мужественно выполняли свой воинский долг по защите безопасности нашей Родины, мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик», — написал он в своем Telegram-канале.

Коков поблагодарил военнослужащих, сотрудников специальных подразделений за добросовестное несение службы и успешное выполнение поставленных перед ними задач.

Прибывшим из Донбасса бойцам на родине устроили торжественную встречу. В митинге на территории подразделения приняли участие представители органов власти, общественных организаций, коллеги, родные военных.