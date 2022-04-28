Военные вернулись в Кабардино-Балкарию после выполнения задач в Донбассе
Нальчик, 28 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарию вернулись бойцы военных подразделений, выполнявшие поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Из Донбасса, где они защищали мирных граждан и боролись с неофашистами, военные прибыли в расположение своих частей на территории республики. Об этом 28 апреля сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Коков поблагодарил военнослужащих, сотрудников специальных подразделений за добросовестное несение службы и успешное выполнение поставленных перед ними задач.
Прибывшим из Донбасса бойцам на родине устроили торжественную встречу. В митинге на территории подразделения приняли участие представители органов власти, общественных организаций, коллеги, родные военных.