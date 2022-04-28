Брюссель, , 13:51 — REGNUM Украина уже получила от стран НАТО помощь по меньшей мере на $8 млрд. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 28 апреля на пресс-конференции в Брюсселе.

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

Он подчеркнул, что страны военного блока продолжают поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на Россию.

«Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум $8 млрд поддержки», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля немецкий бундестаг принял заявление с призывом к правительству Германии о всеобъемлющей поддержке Украины, включающей поставку тяжёлых вооружений.

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