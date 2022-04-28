Токио, , 13:43 — REGNUM Главный продюсер Final Fantasy XIV Наоки Ёсида выпустил обращение к геймерам, посвящённое правилам поведения в игре. Об этом 28 апреля пишет издание Kotaku.

Многопользовательская игра Final Fantasy XIV Скриншот с YouTube

Совсем недавно в Final Fantasy XIV появился новый соревновательный режим под названием Crystalline Conflict. Как оказалось, многие игроки, попробовавшие его, отличились неспортивным поведением и токсичным отношением к другим пользователям.

Наоки Ёсида призвал таких игроков соблюдать правила приличия, а также избегать «насмешек, оскорблений и клеветы». Всех, кто не прислушается к продюсеру проекта, в дальнейшем ждут различные дисциплинарные взыскания.

Напомним, что Final Fantasy XIV — это популярная массовая многопользовательская ролевая игра от компании Square Enix. Несмотря на наличие общих элементов и схожих тем, она никак не связана сюжетно с другими частями Final Fantasy.

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