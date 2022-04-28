Абакан, , 13:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 16 случаев COVID-19, выздоровели 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в республиканском оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 576 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за неделю составил 1,1 (за четыре дня – 0,7).

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано, уточнили в региональном оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Хакасии выявили 13 носителей коронавируса, выздоровел 31 человек.

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