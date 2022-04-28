Волгоград, 28 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Традиционный фестиваль фильмов о войне «Сталинградская сирень» пройдёт в Волгоградской области с 13 по 15 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе администрации региона.

Наталия Николаева ИА REGNUM Сирень

Зрителей ждут российские художественные, документальные, документально-игровые и постановочные фильмы, ретрокартины и новинки кинематографа, основанных на реальных событиях. Торжественная церемония открытия запланирована 13 мая на открытой площадке перед музеем-панорамой «Сталинградская битва».

Организаторы ждут на фестивале народных артистов России Всеволода Шиловского, Игоря Скляра, заслуженных артистов РФ Бориса Токарева, Наталью Бондарчук, Вячеслава Гришечкина, Александра Тютрюмова, а также популярных актёров Александра Носика и Екатерину Вуличенко. Специальным гостем станет ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения Министерства обороны Российской Федерации.

Кинофестиваль «Сталинградская сирень» проходит в Волгоградской области с 2013 года.