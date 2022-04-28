Париж, 28 апреля 2022, 13:39 — REGNUM Согласно данным министерства труда Франции, число безработных в стране сократилось на 5% в первом квартале 2022 года, сообщает Le Figaro.
За год уровень безработицы сократился на 15,7%. Число безработных в стране сократилось на 600 000.
Кроме того, количество ищущих работу сократилось на 2,7% в четвертом квартале (8,2% за год) и составило 5,5млн.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному институтом Elabe, 64% опрошенных жителей Франции выступили против пенсионной реформы, выдвигаемой президентом Эммануэлем Макроном.
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