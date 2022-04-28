Лас-Вегас, США, , 13:38 — REGNUM Во время презентации Warner Bros. на фестивале CinemaCon Джеймс Ван рассказал о том, чего зрители могут ожидать от кинокомикса «Аквамен 2». Об этом 28 апреля сообщает портал Comicbook.

Джейсон Момоа Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США

«Страшный. Страшнее, чем те фильмы, которые я привык снимать. Это было здорово», — сказал Ван, добавив, что на съёмках картины ему было очень весело «вернуться» в Атлантиду. Режиссёр заявил, что команда проекта попыталась вывести его «на новый уровень». Он отметил, что это касается не только картины и сюжета, но и персонажей.

«Черная Манта сейчас на другом уровне, — сказал Ван, — он всё ещё человек, но теперь он наделен этой магической древней силой, которая в конечном итоге нуждается в помощи Орма (персонаж комиксов Marvel Орм Мариус — ИА REGNUM), чтобы бороться со злом, захватившим Черную Манту».

Ранее Warner Bros. опубликовала официальное название сиквела «Аквамена». Картина выйдет в кинотеатрах как «Аквамен 2: Утраченное королевство», её премьера состоится 17 марта 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Джейсон Момоа ответил на слухи о его романе с Кейт Бекинсейл