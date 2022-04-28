Салехард, , 13:38 — REGNUM На Ямале объявили сроки весенней охоты на дичь. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Охота Yarregion.ru

Охота на водоплавающую дичь и серую ворону пройдёт по следующему графику. С 14 по 23 мая – в охотничьих угодьях, расположенных южнее 65° с. ш. С 21 по 30 мая – в охотничьих угодьях, расположенных от 65° с. ш. до 67° с. ш. С 21 по 30 мая – в охотничьих угодьях, расположенных, расположенных севернее 67° с. ш.

Отмечается, что выдача разрешений на охоту уже началась. Заявление можно подать лично, через МФЦ или портал госуслуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае сезон весенней охоты начался 23 апреля.

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