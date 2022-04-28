Стокгольм, 2 июля, 2020, 15:38 — ИА Регнум. В Швеции правительство премьер-министра Стефана Лёвена намерено выделять больше ресурсов на борьбу со «структурным расизмом» и «афрофобией», то есть неприязни по отношению к лицам африканского происхождения. Перед всеми административными советами округов была поставлена задача покончить с «расизмом на рынке труда». Об этом 2 июля сообщила шведская газета Fria Tider.

После проведения демонстраций и митингов против расизма, правительство Швеции теперь намерено сосредоточиться на борьбе с так называемым «структурным расизмом» в стране. Одной из мер станет повышение осведомлённости участников рынка труда административными советами округов о существовании расизма с акцентом на «афрофобию».

»В Швеции граждане африканского происхождения нуждаются в последипломном образовании, чтобы получить тот же доход, которым обладают другие группы населения, имеющие трехлетнее образование после окончания средней школы», — заявила министр Швеции по вопросам гендерного равенства Аса Линдхаген.