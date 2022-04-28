Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области инвесторы заинтересовались восстановлением работы аэропорта «Волгодонск», фактически прекратившего своё существование 20 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Разработки в теме авиации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2002 году аэродром был исключён из государственного реестра гражданских аэродромов России. За эти годы власти получили множество обращений, касающихся возобновления работы аэропорта. Проведённое в 2018 году комплексное обследование показало, что воздушная гавань нуждается в капитальном ремонте. Вложить средства в восстановление объекта готовы АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «Группа Агроком».

«Учитывая тот факт, что расчетный пассажиропоток аэропорта только в первый год составит не менее 60 тыс. человек и в дальнейшем будет только расти, оспаривать целесообразность восстановления данного объекта бессмысленно. Считаю необходимым проработать схемы взаимодействия с потенциальными инвесторами и продумать маршрутную сеть», — отметил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.