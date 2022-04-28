Москва, , 13:36 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал президента Анголы Жоау Лоуренсу о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, сообщается на сайте Кремля,

Ангола David Stanley

Путин дал принципиальные оценки положения дел на переговорах России с украинскими представителями.

В ходе общения главы двух государств выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных российско-ангольских отношений и договорились о продолжении контактов в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия достигнет целей, ради которых проводится спецоперация на Украине, заявил 27 апреля российский президент Владимир Путин.

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