Москва, , 13:42 — REGNUM Около 7 тыс. наёмников, прибывших из более чем 60 стран, участвуют в боевых действиях на Украине. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в Москве.

Мария Захарова Mid.ru

Ссылаясь на информацию Минобороны, она отметила, что среди наёмников есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

«Всего, по информации министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете России заявили, что на территории Украины действуют не менее 16 различных вооружённых формирований иностранных наёмников.

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