Севастополь,
28 апреля 2022, 13:34 — REGNUM В Севастополе простились с капитаном Алексеем Охотой, об этом 28 апреля сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Алексей Охота
Телеграм-канал Михаила Развожаева
«Сегодня в Севастополе проводили в последний путь Алексея Ивановича Охоту. Капитан, командир разведывательного взвода разведывательного батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота», — написал Развожаев.
Алексей Охота — уроженец Якутской АССР, в 2010 году окончил Дальневосточное высшее военное командное училище. Служил в
«С 2013 года служил в нашей 810 отдельной бригаде морской пехоты. Был командиром взвода снайперов, затем стал командиром разведроты, взвода, командиром десантно-штурмовой роты», — добавил Развожаев.
С 2018 года Охота командовал разведывательным взводом разведбатальона.