Севастополь, 28 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Севастополе простились с капитаном Алексеем Охотой, об этом 28 апреля сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Телеграм-канал Михаила Развожаева Алексей Охота

«Сегодня в Севастополе проводили в последний путь Алексея Ивановича Охоту. Капитан, командир разведывательного взвода разведывательного батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота», — написал Развожаев.

Алексей Охота — уроженец Якутской АССР, в 2010 году окончил Дальневосточное высшее военное командное училище.

«С 2013 года служил в нашей 810 отдельной бригаде морской пехоты. Был командиром взвода снайперов, затем стал командиром разведроты, взвода, командиром десантно-штурмовой роты», — добавил Развожаев.

С 2018 года Охота командовал разведывательным взводом разведбатальона.