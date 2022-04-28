Псков, , 13:38 — REGNUM Еще один военнослужащий Псковского гарнизона погиб во время специальной военной операции на Украине. Как сообщил 28 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников, при исполнении воинского долга погиб старший лейтенант Алексей Лашенков.

Старший лейтенант Алексей Лашенков t. me/MV_007_Pskov

«Отпевание и траурные мероприятия прошли в Пскове. Приношу искренние соболезнования родным», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее власти Псковской области сообщали о гибели 27 военнослужащих Псковского гарнизона в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

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